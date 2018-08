Porticciolo abbandonato, Dante Santoro interviene: "Urge manutenzione della scala per i bagnanti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il consigliere demA, Dante Santoro, attiva il suo fiato sul collo anche al porticciolo di Pastena. Questa mattina, infatti, il consigliere demA è intervenuto in merito alla scandalosa situazione del porticciolo di Pastena. L'accesso al mare è ormai diventato pericoloso a causa della mancata manutenzione della scalinata che collega la strada alla spiaggia. «Decine di bagnanti rischiano ogni giorno di rompersi una caviglia per potere accedere ad un patrimonio che dovrebbe essere di tutti. Caro sindaco, dobbiamo aspettare che si faccia male qualcuno prima di intervenire? #Fiatosulcollo per risolvere il problema», ha dichiarato Dante Santoro.