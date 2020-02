Porticciolo di Pastena, il sindaco annuncia: "A breve installeremo la nuova ringhiera"

Stanno per partire i lavori di messa in sicurezza il Porticciolo di Pastena. Ad annunciarlo, questa mattina, è stato direttamente il sindaco Vincenzo Napoli a margine di un incontro organizzato in Piazza della Concordia in occasione dell’ultima tappa della settimana regionale contro il cyber-bullismo.

L’annuncio

L’area del piccolo porto situato nella zona orientale è stata colpita, nelle scorse settimane, da violenti mareggiate che hanno provocato non pochi danni. “Sostituiremo l’intera ringhiera che costeggia il porticciolo turistico proteggendo i cittadini dal cadere nella spiaggia sottostante. E’ un progetto – ha ricordato il primo cittadino - che avevamo in cantiere da tempo. Ora la ditta, finalmente, ci ha consegnato il manufatto di ferro zincato che a breve installeremo”. L’auspicio dei residenti è che, contemporaneamente, venga bonificata l’intera spiaggia invasa da non pochi rifiuti.