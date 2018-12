Acciaroli, peschereggio affonda nel porto: sventato il pericolo inquinamento

Amara scoperta, alle prime luci dell’alba, ad Acciaroli (Pollica), dove un peschereccio, ormeggiato nel porto, è improvvisamente affondato.

L'intervento

Immediato l’intervento dei militari della Guardia Costiera che, in poco tempo, grazie ad un cordone di panne assorbenti e galleggianti e ad una squadra di sub, sono riusciti ad evitare ogni possibile pericolo di inquinamento. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco. Domani l'imbarcazione sarà riportata in superficie grazie all’utilizzo di una gru.