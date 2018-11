Il Porto Infreschi inaugura il Palazzetto dello Sport con la prima gara ufficiale

Sarà il Porto Infreschi di patron Giuseppe Cavaliere e di mister Antonio Petti ad inaugurare il Centro Sociale Polifunzionale di Marina di Camerota che ha aperto i battenti alla cittadinanza lo scorso 11 maggio. In quell’occasione fu l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta a tagliare il nastro tricolore. Domani, sabato 3 novembre, invece, alle 15, è in programma la prima gara ufficiale.

La gara

Il Porto Infreschi, squadra di calcio a 5 di Marina di Camerota, sfiderà l’Asd Giovine Ascea per la prima giornata valida per il campionato di Serie D, girone B. Con molta probabilità sarà proprio il primo cittadino a dare il calcio d’inizio al match. "E’ una emozione incredibile per tutto lo staff tecnico, per i calciatori e per la società inaugurare il tanto voluto Palazzetto dello Sport di Marina di Camerota con il primo incontro ufficiale - fanno sapere dal Porto Infreschi - Portiamo il nome di una gloriosa società che nel calcio a 5 ha raggiunto, negli anni 90, il semiprofessionismo e oggi vogliamo tramandare questa tradizione. Avere una casa dove poter svolgere gli allenamenti e gli incontri, è un grande passo in avanti ed un punto di partenza meraviglioso. Dobbiamo ringraziare il Sindaco, l’intera Amministrazione e i tecnici comunali per l’impegno profuso nell’apertura del Palazzetto".

I nomi

La rosa del Porto Infreschi è formata da Salvatore Petti e Maichol Diotaiuti (portieri); Gianluca Russo (capitano), Gianluca Troccoli, Alessandro Calabria, Domenico Cusati, Luigi Martino, Andrea Troccoli, Francesco Scarpitta e Andrea Marsicano.