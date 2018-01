Porto: al via i collegamenti commerciali con 3 destinazioni dell'America centrale

Una nuova linea commerciale collegherà direttamente il porto di Salerno con 3 porti dell'America Centrale. In particolare le navi in partenza da Salerno raggiungeranno i porti di Cartagena in Colombia, Puerto Moin in Costa Rica e Manzanillo a Panama.

I tempi di viaggio

I tempi dei collegamenti saranno velocissimi. Si potrà raggiungere Cartagena in 17 giorni, Puerto Moin in 20 e Manzanillo in 23. La nuova Linea è specializzata nel particolare traffico dei contenitori refrigerati il cui carico è costituito principalmente da frutta esotica fresca. In tale servizio il porto ed il Salerno Container Terminal hanno maturato una notevole esperienza tramite l'operatività di un’infrastruttura dedicata alla gestione dei carichi a temperatura controllata. La linea trasporterà anche grandi quantità di carico non refrigerato.

Il commento di Gallozzi

"Credo che vada evidenziato – spiega Agostino Gallozzi – il rafforzamento della presenza del porto di Salerno all’interno del network di Maersk Line attraverso il nuovo servizio settimanale che, subito dopo Salerno, scalato ogni venerdì, tocca il porto di Algeciras, hub di riferimento centrale nell’ambito del sistema Maersk, da dove, con trasbordo, si assicurano i collegamenti marittimi globali per ogni destinazione verso l’Est, Ovest, Nord e Sud del mondo. E’ l’ulteriore conferma della strategicità del nostro porto dal punto di vista della capacità di consolidare il proprio ruolo di infrastruttura logistica in grado di fare interagire le imprese che gravitano intorno ad esso con tutte le aree del globo verso le quali intendono proiettare il proprio business" conclude.