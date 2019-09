Dragaggio dei fondali del porto, l'annuncio di Messineo: "Si parte a novembre"

"Per il dragaggio dei fondali del porto di Salerno", via libera a novembre. Lo annuncia Francesco Messineo (Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale). Adesso è corsa contro il tempo per completare le procedure ma c'è sempre il pericolo ricorsi.

Le infrastrutture

Per Porta Ovest, altra infrastruttira di importanza cruciale, strategica, manca ancora una firma che possa sbloccare l'impasse e c'è sempre da sciogliere il nodo cessione. La ditta esclusa dalla gara promette battaglia.