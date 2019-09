Tensione al porto di Salerno, stop alle visite all'Amerigo Vespucci: cittadini infuriati per l'attesa

Salerno paralizzata dal traffico. Migliaia di persone sono giunte, nel pomeriggio, in città per andare a visitare l’Amerigo Vespucci, la splendida nave scuola della Marina Militare, che è giunta ieri nel porto del capoluogo per il XX Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia. Il veliero si può visitare dalle 14.30 alle 20.

I disagi

Lunghe code di automobili si sono formate (come mostrano le foto di Antonio Capuano) principalmente in via Ligea e lungo il Viadotto Gatto. Disagi anche nelle strade limitrofe. Ma un serpentone di visitatori si è formato anche nei pressi del varco d’accesso al porto commerciale, nei pressi della spiaggia della Baia. Intorno alle 19.15 l'Autorità Portuale ha deciso di non far entrare più nessuno. Almeno un migliaio le persone rimaste fuori. Sul posto sono giunte tre volanti della Polizia.

La storia

Il veliero fu progettato insieme al gemello Cristoforo Colombo dall'ingengnere Francesco Rotundi nel 1930 riprendendo i progetti del veliero Monarca, ammiraglia della Real Marina del Regno delle Due Sicilie. Fu varata il 22 febbraio 1931 a Castellammare di Stabia.

