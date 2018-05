Porto di Salerno, ruba telefonino e orologio da una barca: arrestato straniero

Un 38enne marocchino è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Frontiera e dai militari della Guardia Costiera con l’accusa di aver rubato un telefonino e un orologio da una barca ormeggiata nel porto commerciale di Salerno.

Il fatto

Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, che hanno sorpreso l’uomo mentre si allontanava sospettosamente dall’area portuale, quest’ultimo è stato subito bloccato e perquisito. Lo straniero, privo di documenti, è stato sottoposto ai rilievi fotosegnaletici da parte del personale del Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica per accertarne l’identità. Dagli accertamenti, inoltre, è emerso che era sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione situata in provincia di Napoli. Per questo, dopo le formalità di rito, su disposizione del pm di turno, è stato ammanettato per furto aggravato ed evasione e rinchiuso nella casa circondariale di Salerno-Fuorni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.