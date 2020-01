Porto di Salerno, iniziati i lavori di pre-dragaggio dei fondali del Molo Manfredi

Continuano, nello spazio antistante il Molo Manfredi del porto di Salerno, i lavori di pre-dragaggio dei fondali, un’operazione fondamentale per consentire alle navi da crociera di più elevato tonnaggio di attraccare direttamente alla Stazione Marittima.

I lavori

E’ in atto l’opera di salpamento (recupero) di materiali ferrosi e sabbiosi dai fondali, passaggio propedeutico al vero e proprio dragaggio: due sono le imbarcazioni speciali che stanno lavorando per preparare il terreno. Lavori di dragaggio che - come annunciato a fine anno da Pietro Spirito, presidente dell'Autorità Portuale di Sistema del Mar Tirreno Centrale – “partiranno a metà gennaio".Ormai ci siamo.

