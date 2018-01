Porto di Salerno, in azione il motopontone per il livellamento dei fondali

Proseguono i lavori per rendere più fruibile, soprattutto alle grandi imbarcazioni, il porto commerciale di Salerno. Nello specchio acqueo del molo, infatti, è in piena attività un “motopontone” che, grazie alle sue specifiche caratteristiche, consentirà di arrivare al livellamento dei fondali.

I dettagli

Il pontone è un tipo di galleggiante, generalmente di forma parallelepipeda, usato come piattaforma per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia. E' di norma rimorchiato, ma può essere anche autopropulso; può essere semisommergibile e comunque inclinabile fino ai limiti di possibilità di uso in sicurezza dei mezzi di sollevamento, mobili o fissi, di cui è dotato o dei limiti stabiliti dai registri di classificazione. Allestimenti particolari di questo tipo di natante permettono la posa in opera di tubi e cavi sottomarini di qualsiasi genere, il montaggio di piattaforme in mare aperto di qualsiasi tipo e dimensione (ad esempio come bacino galleggiante) e l'uso dello stesso come piattaforma galleggiante di appoggio per lavori subacquei.

