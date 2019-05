Turismo a Salerno, arriva al porto la grande Emerald Princess

Tanta curiosità, al Porto di Salerno, per l'approdo della grande Emerald Princess. La nave da crociera di classe Crown per Princess Cruises è entrata in servizio nell'aprile 2007: tra le sue sorelle figurano Ruby Princess e Crown Princess.

La curiosità

Emerald Princess è stata lanciata dal cantiere italiano di Fincantieri Monfalcone il 1 ° giugno 2006. In tanti, stanno scattando foto e selfie per immortalare la splendida nave da crociera.

Foto di Antonio Capuano



Gallery