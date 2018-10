Panico al porto di Salerno, rimorchio di un camion cade in mare

Momenti di panico, questa sera, al porto commerciale di Salerno, dove il rimorchio di un camion dell'azienda "Emma Trasporti", con parte del carico, è caduto parzialmente in mare durante una manovra in corso sulla banchina.

L'intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della Guardia di Finanza e i sanitari della Croce Rossa, ma per fortuna l’autista non ha riportato ferite. Sono in corso le operazioni per riportare il rimorchio in superfice. Increduli i dipendenti che si sono messi subito a lavoro per monitorare la situazione.