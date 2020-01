Porto di Salerno: la draga torna a lavoro, nuova illuminazione al Molo Manfredi

La prima parte dei lavori durerà 80 giorni. Saranno scavati in totale circa 3,25 milioni di metri cubi. Gli interventi serviranno ad approfondire i canali di accesso e le banchine per far entrare e attraccare navi di più elevata stazza e pescaggio