Incidente al porto di Salerno, ruspa scivola da una rampa: panico tra i dipendenti

Panico, nel pomeriggio di oggi, all’interno del porto commerciale di Salerno, dove, durante le operazioni di carico su una nave, una ruspa è improvvisamente scivolata da una rampa.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero state gravi conseguenze in quanto i cavi di sostegno della rampa hanno bloccato il mezzo impedendogli di scontrarsi con le auto parcheggiate nella zona sottostante. I lavoratori presenti, alquanto spaventati, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Soltanto pochi giorni fa un tir di grosse dimensioni era finito in mare nel corso di una manovra su uno dei pontili.