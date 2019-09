Porto di Salerno, è attraccata la nave da crociera "Emerald Princess"

Tanta curiosità, questa mattina, a Salerno, dov’è attraccata ancora una volta (come mostra la foto di Antonio Capuano) la “Emerald Princess”, nave da crociera di classe Crown per Princess Cruises entrata in servizio nell'aprile 2007. Tra le sue sorelle figurano Ruby Princess e Crown Princess.

Le caratteristiche

La nave da crociera è lunga 951 piedi (290 metri), può trasportare fino a 3114 passeggeri (letti bassi) ed ha un equipaggio di 1200 persone. Tanti hanno notato la caratteristica imbarcazione turistica che ha condotto innumerevoli visitatori in città.