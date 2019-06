Estate 2019, la nave "Disney Magic" è attraccata a Salerno

Tanta curiosità, questa mattina, a Salerno, dov’è come attraccata al porto commerciale la nave Disney Magic, costruita da Fincantieri nel 1998 che, insieme alle MM/NN Disney Wonder, Disney Dream e Disney Fantasy, compone la flotta della compagnia americana Disney Cruises del più grande Gruppo Disney, ponendosi come alter ego marittimo dei parchi di divertimento terrestri della Disney nel mondo.

Le caratteristiche

Con il suo design distintivo e il suo spazio maestoso può ospitare 2.400 passeggeri. Dispone di 10 ponti per una lunghezza totale di 964 piedi, una larghezza massima di 106 piedi e una stazza di 83 mila tonellate. Concepito come un classico-moderno, Disney Magic è stata progettata per evocare tutto il fascino e la bellezza del periodo d'oro delle crociere. Questa nave è stata costruita in un cantiere molto famoso in Italia e nel mondo, Fincantieri.