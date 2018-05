Porto di Salerno: autotrasportatori in sciopero per 5 giorni

Gli autotrasportatori del porto di Salerno in sciopero per cinque giorni. Lo ha annunciato il Segretario regionale del Coordinamento F.A.I. Angelo Punzi. Motori spenti dalla mezzanotte del 21 maggio alla mezzanotte del 25 maggio.

Il commento

“I nostri associati hanno denunciato situazioni di lavoro difficili, a cominciare dalle pessime condizioni di viabilità, non idonee a garantire la sicurezza del personale viaggiante - ha detto Punzi - poi lentezza delle operazioni terminalistiche relative all’import e all’export. E' impossibile in questo modo rispettare le norme europee relative all’orario di lavoro e ai tempi di guida e di riposo dei conducenti. Va aggiunta anche la piaga dei parcheggi selvaggi lungo la tangenziale interna al Porto, una cattiva abitudine che ostacola e in alcuni casi blocca il normale flusso dei mezzi pesanti, sia in entrata che in uscita“.