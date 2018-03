Porto di Salerno, sequestrate 4 auto di lusso dirette a Casablanca

Dopo ventiquattrore di indagini, svolte dagli agenti della Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno, sono state scoperte, a bordo di una nave nel porto di Salerno, quattro vetture di lusso e un intero container carico di motori rubati insieme ad altri pezzi di ricambio, destinati al riciclaggio e alla vendita al mercato estero.

Il blitz

Il ritrovamento è avvenuto a bordo della motonave “Repubblica del Brasile” della compagnia di navigazione Grimaldi, attraccata al porto di Salerno alle 5 della mattina del 10 marzo e, dopo una breve sosta tecnica, diretta in Nord Africa. Le auto trovate a bordo sono: Maserati Ghibli 2500, rubata il 4 febbraio a Grottaferrata (Roma), del valore di 80 mila euro; Jaguar F Pace 2500, rubata il 20 febbraio a Casalnuovo di Napoli del valore di 45 mila euro; Land Rover 3000, modello Range Rover Sport, rubata il 4 marzo in via Alessandro Manzoni a Napoli, del valore di 85 mila euro; Land Rover 3000, modello Range Rover Sport, rubata il 7 marzo a Villaricca (Na), del valore di 85 mila euro.

La localizzazione delle auto rubate è stata possibile grazie alla strumentazione tecnologica utilizzata dai poliziotti che hanno proceduto ad una ricerca molto accurata. Il personale della squadra di polizia giudiziaria ha trovato le vetture all’interno di un container metallico che si trovava sul ponte della nave, ben nascosto tra centinaia di altri contenitori simili che, a parere della bolla di carico, avrebbero dovuto trasportare “merce varia”. Le quattro auto erano state imbarcate nel porto di Livorno e, dopo una breve sosta nel porto di Salerno, sarebbero dovute arrivare nel porto marocchino di Casablanca dove se ne sarebbero perse per sempre le tracce. In un altro container sono stati trovati centinaia di motori rubati ad altrettante vetture e vari pezzi di ricambio destinati, anche questi, al mercato estero.

Grazie al tempestivo intervento della Polizia di Frontiera di Salerno le automobili, dopo i rilievi e gli accertamenti del caso, saranno restituite ai legittimi proprietari che sono già stati avvisati dell’avvenuto ritrovamento. Le indagini della squadra investigativa proseguiranno per contrastare il fenomeno del furto di auto, rubate in Italia e poi rivendute nei mercati dei Paesi extra Schengen.