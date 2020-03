Porto di Salerno, sequestrate 700 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Bulgaria

I carabinieri del Noe di Salerno, insieme al personale del Servizio Vigilanza Antifrode – Agenzia delle Dogane, hanno sequestrato, su ordine della Procura, ben 28 container contenenti oltre 700 tonnellate di rifiuti speciali appena scaricati da nave cargo proveniente dalla Bulgaria. Il provvedimento cautelare di sequestro era stato disposto con decreto di urgenza lo scorso 9 marzo, poi convalidato dal Gip il 12 marzo.

L’inchiesta

I sigilli sono scattati al termine di indagini coordinate dalla Procura di Salerno ed avviate a seguito del respingimento da parte delle Autorità bulgare della spedizione di rifiuti plastici di un’impresa irpina eseguita lo scorso mese di ottobre dal porto di Salerno e diretta al porto di Varna in Bulgaria per essere conferita ad analogo impianto successivamente risultato privo di autorizzazione in quanto revocata. Il carico di rifiuti, una volta giunto al porto bulgaro, era stato sottoposto a verifiche dal locale Ispettorato Regionale, a seguito delle quali non è risultato conforme ai documenti di accompagnamento. Al termine delle operazioni di sequestro, il carico di rifiuti momentaneamente custodito presso un’area del porto commerciale, sarà trasportato presso un ulteriore sito idoneo per le successive operazioni ispettive dei carabinieri del Noe.