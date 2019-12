Porto di Salerno, arrivati i motopontoni per il dragaggio

Stanno per partire i lavori di dragaggio all’interno del porto di Salerno. Nelle ultime ore – come mostrano le foto di Antonio Capuano – sono arrivati anche i motopontoni per il recupero dei materiali ferrosi e degli ordigni bellici.

Il cantiere

Dopo questa operazione arriverà la grande draga per dragare l’area interessata dal cantiere, i cui lavori partiranno ufficialmente nel mese di gennaio. Nei giorni scorsi, invece, sono stati rimossi tutti i pontili e le barche dal Molo Manfredi. Si tratta di un intervento molto importante che consentirà uno sbarco più sicuro, in particolare, alle navi da crociera.