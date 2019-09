Porto, Santoro: "Necessario un parcheggio multipiano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Consigliere Comunale Dante Santoro riprende il tema del Parcheggio multipiano al Porto di Salerno, da tempo atteso per garantire competitività e lavoro. Santoro annuncia che porterà all’attenzione del Consiglio Comunale questa tematica e non nasconde l’amarezza per il protrarsi dei tempi: «È un’opera non più rinviabile. Non possiamo perdere occupazione e posizioni verso i porti concorrenti perché la burocrazia “lumaca” non trova un giusto compromesso tra la realizzazione dell’infrastruttura e l’impatto ambientale. Chiederò alle istituzioni del territorio di uscire dal letargo per sbloccare questa situazione. Ne va della vita di migliaia di famiglie salernitane e della città tutta».