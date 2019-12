"Voglio un mondo pulito", 20 posacenere installati in città: l'iniziativa di Tiziano e Giuseppe

Cenere e sigarette sparsa ovunque, in città. Così, Tiziano e Giuseppe di "Voglio un mondo pulito" hanno installato fino ad oggi 20 posacenere in giro per Salerno. Un'iniziativa ambientale, finalizzata alla tutela del nostro territorio, decisamente lodevole.

Ecco l'elenco delle strade in cui sono stati installati i posacenere

1 Via Irno,

2 Piazzetta tra Via Settimio Mobilio e Via Dalmazia,

5 Fermata Via Vinciprova,

7 Fermata Stazione,

8 Parcheggio di Via Carella,

9 Fermata della Provincia,

10 Via Torrione,

11 Fermata Crescent - Via Alfonso Alvarez,

12 Fermata Marconi,

13 Fermata Via Lungomare Colombo,

14 Fermata McDonald's (Mercatello),

15 Fermata Forte la Carnale,

16 Fermata Spiaggia Torrione (Yasmina)

17 Fermata Madonna di Fatima,

18 Fermata Via Lungomare Marconi (Caserma Angelucci 1)

19 Fermata Piazza M. Grasso 1,

20 Fermata Piazza M. Grasso 2