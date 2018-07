Colto da malore a Positano: canoista salvato dalla Guardia Costiera

Paura, ieri, su una piccola spiaggia di Positano, dove un canoista è stato colto da malore.

I soccorsi

A soccorrerlo i militari della Guardia Costiera che, in poco tempo, sono giunti sul posto con un gommone, sul quale era presente il personale del 118 che ha provveduto a prestare le prime cure. L’uomo, un trentaduenne di nazionalità irlandese, è stato successivamente imbarcato sul mezzo della Guardia Costiera e trasportato fino al porto di Amalfi, dove vi era un’autoambulanza, che lo ha condotto al presidio ospedaliero di Ravello dov’è tuttora ricoverato.

Per le emergenze in mare, come ogni anno, la Capitaneria di Porto invita i cittadini ad utilizzare il Numero Blu 1530, attivo ogni giorno, 24 ore su 24, in tutto il territorio nazionale