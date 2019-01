Viene colta da un infarto e muore mentre mangia con i parenti

Tragedia, oggi, nella frazione di Campiglio a Scala dove una 58enne di Positano, M.R le sue iniziali, è deceduta per cause in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione - riporta Il Vescovado - la donna era stata invitata a pranzo da alcuni parenti e, mentre stava consumando il cibo presente sulla tavola, ha perso conoscenza.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimarla ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La donna sarebbe stata stroncata da un arresto cardiocircolatorio. Sotto choc e avvolti dal dolore familiari e amici.