Positano, bloccato un furgone abusivo con a bordo turisti

Continuano i controlli a Positano contro la presenza di veicoli privi di regolare licenza per il trasporto di terze persone, i cui conducenti, non sono in possesso delle patenti necessarie per esercitare attività di noleggio con conducente.

Il posto di blocco

Nelle ultime ore – riporta Il Vescovado – i caschi bianchi hanno bloccato un un driver, di nazionalità coreana, che esercitava abusivamente, con clienti a bordo; il suo veicolo, di tipo minivan, è stato sottoposto a fermo amministrativo.