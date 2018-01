Colto da infarto a Positano: 62enne operato d'urgenza al Ruggi

Paura, ieri, a Positano, dove un 62enne è stato colto da un improvviso malore con forti dolori al torace.

I soccorsi

L’uomo - riporta Il Vescovado - si è recato per un controllo al presidio ospedaliero Costa d’Amalfi, dove il cardiologo ha accertato che era in corso un arresto cardiaco. Per questo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in eliambulanza alla Torre Cardiologica dell’azienda ospedaliera “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è stato sottoposto ad un intervento in angioplastica. Le sue condizioni di salute non sono gravi.