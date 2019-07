Prova a truffare un'anziana con pacchi di sale: denunciato 20enne a Positano

Telefona ad un’anziana spacciandosi per suo familiare, ma lei non cade nel tranello e chiama ai carabinieri. L’ennesimo tentativo di truffa si è verificato, ieri, a Positano, dove una donna di 82 anni ha ricevuto una strada telefonata da un uomo che, fingendosi suo genero, l’avvertiva dell’arrivo di un pacco che lei avrebbe dovuto pagare al corriere.

Il caso

La signora, però, si è subito insospettita ed ha chiamato ai militari dell’Arma che, in poco tempo, si sono recati sul posto riuscendo a bloccare il ragazzo di 20 anni, originario di Secondigliano, il quale è stato trovato in possesso di un vecchio telefonino e di due pacchi contenenti confezioni di sale, che stava per consegnare alla vittima. Il giovane truffatore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.