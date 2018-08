Prende a pugni un vigile che aveva chiamato il carro attrezzi per la sua auto

Aggredisce un vigile colpevole di avergli rimosso l'auto con il carro attrezzi. E' accaduto oggi, in Costiera Amalfitana, nel comune di Positano. L’uomo, un 40enne originario del posto residente a Londra, è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Il fatto

V.M. aveva parcheggiato l’auto in divieto di sosta nei pressi della propria abitazione. Quando si è accorto che stava per essere rimossa dal carro gru, ha cominciato a inveire prima verbalmente, poi fisicamente nei confronti del vigile urbano intervenuto, nonchè contro l’addetto alla rimozione, provocando a entrambi varie contusioni giudicate guaribili rispettivamente in dieci e sette giorni. L’arrivo dei carabinieri ha interrotto l'atteggiamento violento dell'uomo. In caserma, è stato poi dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari. Nel pomeriggio, è stato giudicato per direttissimo.