Lavoro a Capaccio, al via i concorsi per quattro figure professionali: i bandi

Sono stati pubblicati due bandi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, presso il Comune di Capaccio-Paestum. Possibilità, dunque, per quattro figure professionali: due istruttori amministrativi (Cat.C) e due Istruttori Tecnici (Cat.D1). Per quest’uiltimo ruolo viene data riserva del 50% al personale interno.

I dettagli

L’Istruttore tecnico, nei requisiti, deve essere almeno laureato (ok anche alla triennale) con abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto. Per il profilo amministrativo, invece, è richiesto il diploma di maturità. Sono previste prove scritte ed orali. Per ulteriori informazioni: Comune.capaccio.sa.it/bandi/bandi-e-concorsi/