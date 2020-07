Castellabate: apertura delle Poste a giorni alterni, il sindaco scrive alla direzione

20.15

DISAGI PER L'APERTURA A GIORNI ALTERNI DELL'UFFICIO POSTALE

IL SINDACO SPINELLI SCRIVE ALLA DIREZIONE DI POSTE ITALIANE

L'ufficio postale di Benvenuti al Sud, sede del centro storico, apre a giorni alterni: il Sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, ha richiesto il ripristino dell'orario pieno attraverso una dura missiva indirizzata alla direzione provinciale di Poste Italiane. Partita l'istanza di garantire al più presto la regolare apertura, ponendo all'attenzione di Poste gli innumerevoli disagi provocati, quali la formazione di file e la conseguente difficoltà di mantenere le distanze interpersonali. Si chiede con forza di adottare gli opportuni accorgimenti per risolvere tale situazione in maniera definitiva, visto che il problema era stato segnalato qualche settimana fa durante un incontro con i referenti di Poste Italiane della Provincia di Salerno, presso la loro sede. Si teme anche un peggioramento del disservizio nel periodo di maggiore afflusso turistico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La riduzione degli orari di apertura al pubblico era stata determinata dall’emergenza sanitaria in pieno lockdown ma adesso, che siamo in una nuova fase, mi appare come una precisa scelta aziendale che non giustifico in nessun caso – lamenta il Sindaco, Costabile Spinelli - la sede del centro storico rappresenta un punto di riferimento importante per turisti e cittadini, pretendo quindi un immediato ritorno alla normalità, auspicando inoltre una collaborazione con il Comune per migliorare anche altri aspetti del servizio come quello di garantire una consegna più efficace e puntuale».