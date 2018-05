Poste, inizia la consegna a "giorni alterni": sciopero anche nel Salernitano

I dipendenti di Poste italiane sciopereranno il prossimo 25 maggio per protestare per l’entrata in vigore, anche in altri 36 comuni della provincia di Salerno, del cosiddetto “recapito a giorni alterni”.

La novità

Al centro della vertenza - riporta La Città - la riorganizzazione dell’azienda e,soprattutto, il nuovo modus operandi per la consegna della corrispondenza (che partirà dal prossimo giugno) che non sarà più recapitata, come avvenuto finora, tutti i giorni della settimana ma a giorni alterni. E così tra pochi giorni anche in grandi città, come Scafati, Pagani, Cava de’ Tirreni e Nocera Inferiore ma anche in Costiera Amalfitana, inizieranno ad esserci i primi disagi.