Poste Italiane, arriva a Salerno l'iniziativa "Guida Sicura"

Fa tappa nella sede della Filiale di Salerno “Guida Sicura”, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane, nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Sviluppare la cultura della prevenzione degli incidenti stradali, dare priorità alla sicurezza delle persone, rispettare le regole per una guida sicura e responsabile sono le finalità del progetto rivolto a tutti i dipendenti di Poste Italiane che durante l’orario di servizio utilizzano un veicolo per lo svolgimento della propria attività, in particolare portalettere, venditori e autisti di mezzi pesanti della provincia di Salerno. Per tutto l’anno in corso, fino a dicembre 2019, “Guida Sicura” toccherà gran parte delle regioni italiane.