Riaperto al pubblico l'ufficio postale Salerno 13: disagi finiti

L’ufficio postale di via Maestro Petroncello, a Salerno, riapre al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 ed il sabato dalle 8.20 alle 12.35. La comunicazione di servizio è stata fornita stamattina, lunedì 25 marzo, agli utenti ed ai correntisti. La riapertura mette fine ai disagi nella zona della città compresa tra via Cupa Calenda e via Francesco Crispi.

I servizi

Il nuovo ufficio è dotato di cinque sportelli, un ATM Postamat e di una sala per la consulenza sui prodotti di risparmio e di investimento. Durante il periodo dell’intervento di restyling, Poste Italiane ha garantito la continuità dei servizi postali e finanziari presso la sede di Salerno 5, in via Nicola Aversano SNC.