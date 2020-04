Poste: riaperto l'ufficio a Santa Marina, la soddisfazione del sindaco

“Poste Italiane Spa ha accolto la richiesta di riapertura, avanzate con forza da questa Amministrazione nei giorni scorsi, dell’ufficio postale di Santa Marina capoluogo.

Colgo l’occasione per ringraziare Poste Italiane ed invitare i miei cittadini a comportarsi in maniera responsabile, come hanno fatto finora con ineccepibile senso di civiltà, e recarsi presso l’ufficio postale solo in caso di necessità”.