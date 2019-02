Al via la potatura degli alberi: scattano i divieti di sosta, la mappa

Al via, da domani, la potatura di messa in sicurezza delle alberature dimorate in Piazza Tullio Fasano. Scatta, dunque, il divieto di sosta con rimozione forzata, sull'intera area, a partire dalle ore 8 del giorno 20 febbraio.

Il calendario

Il 21 febbraio si provvederà alla potatura di messa in sicurezza delle alberature dimorate in Via Allende: in tal caso, il divieto di sosta con rimozione forzata, su Via Allende-intero fronte prospiciente Caserma Comando della Guardia di Finanza, inizia a partire dalle ore 8. Al fine di consentire la potatura e di messa in sicurezza delle alberature poste sui marciapiedi di S. Mobilio, infine, dalle ore 8 di lunedì 25 febbraio e fino al termine dei lavori, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati della carreggiata della strada.