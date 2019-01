Potatura degli alberi in città: ecco il calendario degli interventi

Avranno inizio domani mattina, martedì 15 gennaio, le operazioni di potatura delle alberature di via Eugenio Caterina. L’attività prevede la messa in sicurezza delle alberature poste sul lato sinistro del senso di marcia della carreggiata stradale.

In precedenza

Lo scorso 5 novembre, l’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Salerno aveva disposto potature di messa in sicurezza delle alberature dimorate in Piazza Sinno, Piazza Naddeo e tratto di via Carmine.