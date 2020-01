Non solo mare: la costa Sud del salernitano affascina tutti con i pozzi dei desideri

Non solo scorci mozzafiato. A Sud della nostra provincia, tanti i turisti che, in vacanza al mare o concedendosi una passeggiata nel Cilento e dintorni anche in inverno, sono stati attirati dai pozzi dei desideri, alias pozzi antichi intrisi di storia e leggenda, in grado di affascinare grandi e piccini.

Particolarmente suggestivo il pozzo di Capitello che nella bella stagione si ricopre di foglie verdi, come mostrano gli scatti su Facebook, diventando simile ad un vero e proprio pozzo magico delle fiabe.

Nota, poi, la leggenda legata al pozzo di Agropoli: si narra che nell’antico palazzo ducale nel centro storico, tanto tempo, fa vivesse un uomo autoritario con la moglie e la figlia. Il duca, un giorno, ritrovò sua figlia sulla spiaggia, mentre tentava la fuga: per punizione, la giovane fu rinchiusa in fondo ad un pozzo, da cui le venivano calati solo i pasti. Tuttavia, un giorno, un principe la salvò, dandole anche la possibilità di vendicarsi per il crudele gesto del padre. La fanciulla, però, scelse il perdono e decise di non far del male al genitore, andando via con il suo amato. Spiccioli e desideri, dunque, albergano in quel pozzo, così come in altri presenti negli antichi palazzi siti nell'incantevole costiera salernitana. Insomma, nel nostro territorio, c'è davvero tanto da scoprire.