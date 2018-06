Praiano, cibi scaduti: sequestrata paninoteca abusiva

Blitz della Sezione Navale della Guardia di Finanza di Salerno, del personale dell’Asl e dei tecnici del Comune di Praiano all’interno di una paninoteca.

La perquisizione

Nel corso dei controlli - riporta Il Vescovado - hanno sequestrato un’area privata adibita a deposito e rimessa autobus e auto presso cui venivano somministrati cibi e bevande in assenza dei requisiti igienico-sanitari minimi. L’area situata lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, nei pressi della Grotta del Diavolo, venivano utilizzati due automezzi: un furgone predisposto come paninoteca per la somministrazione ambulante, con all’interno attrezzature da bar e per la cottura cibi che frontalmente presentava una pavimentazione in tavole legno, con sedie e tavolini, che occupava una superficie di 23 metri circa. Insomma, una paninoteca autorizzata soltanto alla vendita ambulante. Poco distante vi era un camion container adibito a deposito derrate alimentari, con frigoriferi, in assenza di Scia Sanitaria in essere. All’interno, oltre a varie merci in confezioni originali, di prodotti debitamente etichettati e conformi, sono stati rinvenuti due pozzi congelatori privi di rilevatori di temperatura e 131 chilogrammi di prodotti alimentari di vario tipo in confezione e non, congelati abusivamente in quanto in origine freschi, altri scaduti di validità, come riportato dalle etichettature. Il Comune ha ordinato l’immediata cessazione dell’attività e, dove rilasciata, il ritiro dell’autorizzazione, nonché l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 2500 a 15mila euro.