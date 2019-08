Incidente a Praiano, domani l'autopsia sul corpo di Pietro Villani

Il tribunale dei Minori di Salerno ha disposto, per domani, l’autopsia sul cadavere di Pietro Villani, il ragazzo di 15 anni deceduto, nella notte tra sabato e domenica, a causa di un incidente verificatosi nel centro abitato di Vettica Maggiore, frazione di Praiano.

Le indagini

L’esame esterno, svolto nella serata di ieri presso l’obitorio dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” non avrebbe fatto chiarezza sulla causa del decesso. Il giovane, calciatore delle giovanili del Costa d'Amalfi, è spirato a seguito di emorragie interne, con fegato e polmoni spappolati. Il conducente dello scooter su cui viaggiava la vittima, ha riportato ferite non gravi, così come anche l'altro centauro. Comunità sotto choc.