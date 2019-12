Scivola e batte la schiena durante un'escursione: salvata 18enne a Praiano

Paura, oggi pomeriggio, in Costiera Amalfitana, dov’è stato necessario l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (Cnsas) per salvare una giovane escursionista nei pressi del convento di San Domenico a Praiano.

Il salvataggio

La diciottenne, infatti, è scivolata mentre percorreva un sentiero dei Monti Lattari precipitando per circa 3 metri e battendo anche la schiena. Il compagno, quindi, ha allertato il 118, attivando di conseguenza il Cnsas. In poco tempo la malcapitata è stata raggiunta dal personale medico e tecnico dell’elisoccorso 118 di Salerno che, insieme ad una squadra del Soccorso Alpino, ha provveduto ad imbarellarla e trasferirla in una zona vicina dove è stata recuperata a bordo dell’elicottero. Successivamente è stata elitrasportata all’ospedale di Salerno per ulteriori accertamenti. Di supporto alle operazioni è stata la P.A. Millennium di Amalfi.

