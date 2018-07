Praiano, turista uccisa da un'onda: indagato il sindaco Di Martino

Il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino è accusato dalla Procura di Salerno di “omicidio colposo” per la morte di Mariangela Calligaro, la turista 55enne di Belluno che, lo scorso 2 gennaio, durante una passeggiata sul litorale con il marito ed un’altra coppia di amici, venne risucchiata e uccisa da un’onda.

L'inchiesta

Il sostituto procuratore Penna – riporta Il Mattino - ha individuato a carico del primo cittadino tutte le responsabilità della tragedia in quanto tutto ciò che attiene alla pubblica incolumità è in capo alla fascia tricolore. In particolare, nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, a Di Martino viene contestato di aver omesso i controlli del caso. Anche perché a seguito di una serie di sopralluoghi e perizie tecniche, è emerso che, in quella zona, mancava il cartello che vieta di passeggiare sulla Praia in caso di mare agitato. Dal canto suo, il sindaco Di Martino si dice fiducioso che la sua posizione verrà chiarita durante il processo.