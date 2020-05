Colto da edema polmonare e infarto: 66enne elitrasportato al "Ruggi"

Paura, oggi, a Castiglione di Ravello, dove - riporta Il Vescovado - un 66enne di Praiano è stato colto da un improvviso malore. L’uomo, con seri problemi respiratori, è stato condotto d’urgenza al pronto soccorso del locale presidio sanitario dove i medici gli hanno diagnosticato oltre ad un edema polmonare anche un arresto cardiocircolatorio in corso.

I soccorsi

Portato nella sala di rianimazione è stato sottoposto alla necessaria terapia farmacologica. Subito dopo è stato trasferito, in eliambulanza, alla Torre Cardiologica del “Ruggi d’Aragona” per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.