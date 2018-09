Il Prefetto Russo Prefetto incontra il Questore e il Comandante dei Carabinieri

Nella mattinata di oggi, alle 10, presso la Questura di Salerno, il Prefetto Francesco Russo ha incontrato il Questore Maurizio Ficarra e i dirigenti degli Uffici della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato. Successivamente, alle 11, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri il Prefetto ha fatto visita al comandante provinciale, colonnello Antonino Neosi, e agli Ufficiali dell’Arma.

La nota

In un comunicato ufficiale il Questore fa sapere che “gli incontri istituzionali, nel cui corso sono state affrontate le tematiche relative all’ordine ed alla sicurezza pubblica in provincia, hanno rappresentato anche l’occasione per una reciproca conoscenza diretta in un clima di cordialità e collaborazione”.