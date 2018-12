Il Prefetto Russo ai cittadini di Sarno: "Diventiate parte diligente"

Questa mattina il Prefetto di Salerno Francesco Russo si è recato presso il Comune di Sarno dove si è incontrato con il sindaco Giuseppe Canfora e con i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale che, nella Sala del Consiglio, hanno illustrato la complessa realtà della città e dell’agro sarnese-nocerino, di cui Sarno rappresenta il cuore, evidenziandone le criticità ma anche i punti di forza e i notevoli risultati raggiunti dal Comune, ad esempio in tema di gestione dei rifiuti e raccolta differenziata nonché di videosorveglianza, grazie all’impegno quotidiano e alla collaborazione interistituzionale.

L'incontro

Dopo aver espresso grande apprezzamento per l'accoglienza e per la partecipazione manifestata dalla comunità sarnese rappresentata, nella circostanza, dalla Pro Loco, dalle principali Associazioni del territorio e da una nutrita delegazione di giovani studenti degli istituti scolastici, il Prefetto ha sollecitato a proseguire sulla strada della sinergia tra le Istituzioni quale strategia vincente per la risoluzione operativa delle problematiche di volta in volta emergenti. Russo ha, poi, invitato i cittadini a farsi parte diligente formulando proposte, spunti, suggerimenti all’Amministrazione per vivere una cittadinanza più attiva e consapevole, fondata sul contatto quotidiano con gli amministratori locali.

Il ringraziamento alle Forze di Polizia

Successivamente il Prefetto ha voluto ringraziare le Forze di Polizia per l'attività svolta, anche con il supporto della Polizia Municipale, recandosi presso il Commissariato di P.S. alla quale hanno partecipato la dirigente del Commissariato, il comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, i comandanti delle Stazioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Sarno. In seguito, il sindaco Canfora ha voluto mostrare al Prefetto alcune delle realtà cittadine più significative, come una struttura socio-riabilitativa per l’assistenza alle persone con disabilità, con annesso Palasport inaugurato di recente, e due delle aziende fiore all’occhiello del polo industriale, l’una specializzata nella ricerca, produzione e commercializzazione, anche internazionale, di sementi di piante orticole, floricole ed erbe aromatiche, l’altra nella produzione e commercializzazione del Pomodoro San Marzano DOP, prodotto d’eccellenza dell’agro sarnese-nocerino.