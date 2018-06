Pregano sulla tomba dei genitori defunti, ma i resti sono altrove: il caso a Brignano

Un episodio paradossale, al cimitero di Brignano. Come racconta Il Mattino, la signora Vincenza Coscia, insieme ai suoi fratelli, per più di due mesi ha portato fiori fresche e rivolte preghiere dinanzi a quella che sapeva essere la lapide dei genitori defunti. Ma, di fatto, la nicchia era vuota e i resti posti altrove. Tutto ha avuto inizio lo scorso 8 marzo, quando Vincenza si recò al Camposanto di Salerno per il dovuto rito dell’esumazione. Vincenza e i fratelli, insomma, espletate tutte le procedure, si sono presentati presso la tomba dei genitori per presenziare al loro disseppellimento: "Ci è stato chiesto se volevamo effettuare la pulizia delle ossa dei nostri congiunti. Ma io e i miei fratelli non abbiamo voluto. Dopodiché, i resti sono stati riposti nel cassettino di acciaio che avevamo acquistato", hanno raccontato a Il Mattino.

L'equivoco

A quel punto, Vincenza si è recata in direzione per ricevere un altro bollettino da pagare: sarebbe stata versata una somma pari a 800 euro e sarebbero stati presi accordi per la sistemazione del loculo. Da allora, dunque, i figli dei defunti avevano iniziato a visitare il cassettino dove sarebbero dovuti essere riposti i loro resti. Poi, due settimane fa, la telefonata. “Per una nostra dimenticanza, abbiamo ancora in custodia il cassettino con le ossa. E mi è stato chiesto di recarmi al cimitero per altri atti da firmare", ha concluso la donna. Sconcerto per l'accaduto.