Prelievo di organi al Ruggi, la giovane Maria Pia salva un'altra vita

Ancora una volta l’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ha risposto ad un’emergenza nazionale, salvando la vita a chi attendeva un fegato. Presso la Rianimazione del Plesso Ruggi, per Maria Pia Di Stasio, la giovane di 24 anni di Auletta trasferita cinque giorni fa a seguito di un grave incidente stradale, ieri è stata riscontrata la morte cerebrale, hanno avvicinato i familiari che senza esitazione, pur lacerati dal dolore per aver perso l’unica figlia, hanno immediatamente acconsentito al prelievo degli organi.

Il salvataggio

La delicata macchina organizzativa si è messa in moto e mentre a Salerno si procedeva con l’accertamento di morte, il Centro Regionale Trapianti provvedeva ad organizzare le varie equipe da far giungere al Ruggi. Poi, all’improvviso, è arrivata la segnalazione da parte del Centro Nazionale Trapianti di una emergenza nazionale per cui si è dovuto attendere che arrivasse da fuori regione l’equipe deputata a prendere il fegato.

Parla il Commissario Straordinario Vincenzo D’Amato