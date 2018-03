Giovani Talenti per l’arte della danza, premiata al Teatro Verdi Camilla Cardone

Camilla Cardone, la ballerina napoletana dal grande sorriso, così definita bella dolce e solare, si è esibita in palcoscenico il 26 Marzo del Teatro Verdi di Salerno per il Premio al Merito Giovani Talenti per l’arte della danza con una variazione di repertorio classico Esmeralda tratta dal balletto La Esmeralda su musiche di Cesare Pugni grazie alla direzione artistica del maestro Luigi Ferrone e Corona Paone. È il secondo anno che Camilla partecipa al premio: l’anno scorso con la variazione di repertorio classico l’Uccellino Azzurro e quest’anno con la variazione di repertorio classico Esmeralda.

La soddisfazione di Camilla