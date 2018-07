Pioppi: tutto pronto per la settima edizione del premio "Angelo Vassallo"

Venerdì 3 agosto, presso Palazzo Vinciprova a Pioppi, si terrà la settima edizione del premio Angelo Vassallo. Nella sede dell'Ecomuseo della Dieta Mediterranea, alle 19:00, verrà consegnato il riconoscimento che ogni anno premia gli amministratori dei piccoli Comuni italiani impegnati in politiche lungimiranti e innovative che abbiano al centro l’ambiente, la legalità e la valorizzazione al territorio.

Il premio

Il premio è stato ispirato dal compianto sindaco pescatore Angelo Vassallo ed è promosso dall'Anci e Legambiente, insieme a ibera, Slowfood, FederParchi e Comune di Pollica, con la collaborazione di Enel. Il premio, dalla sua prima edizione, consiste nella consegna di una targa al vincitore, un sindaco della bella politica, e nella possibilità per il Comune di esporre per un anno una scultura che riproduce il Marlin di Pollica, in riferimento ad Ernest Hemingway che proprio qui immaginò Il vecchio e il mare. Al termine della manifestazione ci sarà uno show cooking tra le comunità del cibo di Calitri e Pollica. Il giorno dopo, poi, a partire dalle 10:30, ci sarà una passeggiata per il borgo di Pollica, sulle orme di Angelo, mentre alle 12:30 è previsto un aperitivo al Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi.