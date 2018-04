Coding delle Olimpiadi di Problem Solving, allori per l'istituto "Giacinto Romano" di Eboli

Soddisfazione per il nostro territorio: dopo il primo posto dello scorso anno alla gara nazionale di Coding dell’I.C. di Montecorvino Pugliano, con Francesco Pantalena e la referente Maria Rosaria Mirra, di nuovo la provincia di Salerno, si classifica tra i primi tre nella stessa gara alla finalissima di Coding delle Olimpiadi di Problem Solving, alias le gare di Informatica per promuovere la diffusione del Pensiero Computazionale. Allori, in particolare, all’istituto Comprensivo “Giacinto Romano”di Eboli, con la squadra della Classe 3A della Scuola Primaria e la referente Rosa Di Perna che ha presentato il lavoro alla finale alle "OPS Coding 2018", guadagnando il terzo posto.

Gli allori

La classe 3A ha ideato e programmato un progetto con la finalità di avviare gli alunni allo sviluppo del Pensiero Computazionale, attraverso il Coding con l'uso della piattaforma Scratch e della tecnica dello Storytelling, condividendo la figura di un personaggio illustre del loro Paese: il Generale Umberto Nobile, esploratore dei Poli. L’utilizzo di una didattica legata al digitale è stato utile per creare contesti di apprendimento interdisciplinari: la digitalizzazione della narrazione ha arricchito l’azione didattica con attività legate ad altri contesti disciplinari come italiano, storia e geografia. Il lavoro ha preso l’avvio dall’analisi del contesto storico-geografico di Eboli, il paese dove gli alunni abitano e dalla ricerca di personaggi storici che potevano diventare l’ ”idea“ centrale per lo sviluppo del progetto. "La scelta è ricaduta su Umberto Nobile, le cui imprese hanno subito emozionato ed incuriosito gli studenti che hanno pensato di raccontare la storia del Dirigibile “Italia” dal punto di vista della famosa cognolina del Generale U. Nobile, Titina che ha seguito il suo padrone a bordo del dirigibile, in tutte le magnifiche imprese. Una volta inseriti i vari sfondi in Scratch, sono passati alla ricerca degli Sprites con il compito di animare la narrazione", si legge sulla nota dell'istituto.