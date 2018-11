Premio Italive: i mercatini natalizi di Castellabate in gara, la curiosità

Riflettori puntati su “I mercatini di Natale nel borgo medievale di Castellabate” organizzati dall’A.S.D. La Marcialonga di Castellabate - Newcastle: la manifestazione è stata selezionata dal portale ITALIVE.it per il progetto “Il Territorio dal Vivo”, patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Si tratta di un importante programma di promozione turistica e culturale, che informa gli automobilisti e i turisti su quello che accade nel territorio che attraversano con un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati nei comuni italiani. Il Premio ITALIVE, giunto quest’anno alla sua sesta edizione, ha l’obiettivo di mettere in luce e gratificare i migliori eventi in grado di mostrare i valori identitari di un territorio e della sua gente con fantasia e creatività.

I mercatini di Castellabate avranno la possibilità di vincere il premio ITALIVE, puntando sull’avvolgente atmosfera natalizia che si respira nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia, attraverso il gradimento espresso con un voto online e la successiva valutazione di una commissione di esperti.

